Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх матчах подряд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в третьем периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал вторым в матче и 33-м — в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх встречах подряд.
Россиянин обогнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 691 точный бросок, он вышел на чистое десятое место в истории лиги. На одну шайбу больше у находящегося впереди Стива Айзермана.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
- 18 января 2020
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