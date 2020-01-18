Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх матчах подряд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в третьем периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал вторым в матче и 33-м — в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх встречах подряд.



Россиянин обогнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 691 точный бросок, он вышел на чистое десятое место в истории лиги. На одну шайбу больше у находящегося впереди Стива Айзермана.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).