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Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх матчах подряд

Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх матчах подряд
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился точным броском в третьем периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота другого россиянина — Семёна Варламова. Для Овечкина этот гол стал вторым в матче и 33-м — в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил больше одной шайбы в трёх встречах подряд.

Россиянин обогнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 691 точный бросок, он вышел на чистое десятое место в истории лиги. На одну шайбу больше у находящегося впереди Стива Айзермана.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки!
Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.
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