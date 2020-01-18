Овечкин оформил 26-й хет-трик в НХЛ. Это восьмой результат в истории лиги

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4), который стал для него 26-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с легендарным форвардом Морисом Ришаром, в честь которого названа награда лучшему снайперу НХЛ. Это восьмой результат в истории лиги.



Рекордным является 2017 год, когда Александр оформил четыре хет-трика. В 2008, 2009, 2013 и 2016 годах Овечкин отметился тремя хет-триками, причём в 2009-м один из них пришёлся на матч плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», в котором «Вашингтон» был сильнее (4:3).



В 2006, 2018 и 2019 годах Александр оформил по два хет-трика, и только в 2007, 2010 и 2011 годах Овечкин по разу совершал подобное достижение. Также отметим, что за период с 2006 по 2020-й было всего три года, когда Овечкин не мог поразить ворота соперника трижды за матч – это 2012, 2014 и 2015 года. Заметим, что лишь однажды «Вашингтон» проиграл, когда Овечкин оформил хет-трик.

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.