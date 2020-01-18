Овечкин сократил до двух шайб отставание от Мессье по голам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.
Главным героем матча стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере. Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
Овечкин: Лемье и Мессье — невероятные имена, когда я их догоню, будет исторический момент
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