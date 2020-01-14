Овечкин: Лемье и Мессье — невероятные имена, когда я их догоню, будет исторический момент

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал скорую возможность продвинуться в списке лучших снайперов НХЛ всех времён.
В последнем матче c «Каролиной Харрикейнз» (2:0) он оформил дубль и вышел на чистое 11-е место, обогнав Теэму Селянне. Он на четыре шайбы отстаёт от 10-го места, которое занимает Марио Лемье, на шесть голов — от Стива Айзермана (девятое место) и на восемь голов — от Марка Мессье (восьмое место).
«Да, это невероятные имена. Когда это произойдёт, это будет исторический момент. Но я не собираюсь концентрироваться на этом. Я просто держу своё внимание на том, чтобы играть с усердием и отдачей, делать то, что я могу. А там посмотрим.
Тот же Селянне много забивал. Казалось, что он был невидим, но шайба всегда была у него на крюке, и он прекрасно бросал. Что же до Лемье, то он был одним из самых любимых моих хоккеистов. Когда я увидел его на льду, это был потрясающий момент для меня. Марк Мессье — один из самых крутых парней. Всегда приятно, когда тебя сравнивают с хорошими игроками, но быть в одной категории с этими именами — это нечто особенное», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.
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