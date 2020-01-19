Овечкин — о камбэке «Вашингтона»: перед третьим периодом все были в бешенстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) объяснил, как «столичной» команде удалось отыграться со счёта 1:4.

«В третьем периоде мы не дали сопернику ни одного шанса, у них был один или два броска в створ. Весело так играть! Перед третьим периодом все были в бешенстве, но злость идёт на пользу нашей команде. Мы никогда не сдаёмся, и не имеет значения, какой счёт», — сказал Овечкин.

На старте третьего периода «столичные» сократили разрыв до минимума усилиями Карла Хагелина и оформившего дубль Овечкина. На 55-й минуте форвард Том Уилсон восстановил равновесие в счёте. Вскоре Якуб Врана вывел «столичных» вперёд, в концовке Овечкин оформил хет-трик.