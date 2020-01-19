2 очка Наместникова помогли «Оттаве» прервать 8-матчевую серию поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников, отличившийся голом в пустые ворота и результативной передачей. Теперь на его счету 21 (9+11) очко в 45 матчах. Его одноклубник Артём Анисимов также не ушёл с площадки без набранных очков, отдав одну голевую передачу. У обоих показатель полезности составил «+1», а игровое время по 17 минут.
Видео гола Наместникова в пустые ворота можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Защитник Никита Зайцев за 17 минут и 52 секунды на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Оттава Сенаторз», прервав 8-матчевую серию поражений, набрал 42 очка в 48 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Калгари Флэймз» (57) – 5-е на Западе.
- 19 января 2020
-
03:00
-
02:43
-
01:55
-
01:39
-
01:37
-
01:14
-
00:29
-
00:26
-
00:18
-
00:04
- 18 января 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:21
-
23:19
-
23:14
-
22:50
-
22:39
-
22:06
-
21:35
-
21:15
-
21:10
-
21:08
-
20:40
-
20:36
-
20:29
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
19:58