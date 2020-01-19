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2 очка Наместникова помогли «Оттаве» прервать 8-матчевую серию поражений

2 очка Наместникова помогли «Оттаве» прервать 8-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников, отличившийся голом в пустые ворота и результативной передачей. Теперь на его счету 21 (9+11) очко в 45 матчах. Его одноклубник Артём Анисимов также не ушёл с площадки без набранных очков, отдав одну голевую передачу. У обоих показатель полезности составил «+1», а игровое время по 17 минут.

Видео гола Наместникова в пустые ворота можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Защитник Никита Зайцев за 17 минут и 52 секунды на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Оттава Сенаторз», прервав 8-матчевую серию поражений, набрал 42 очка в 48 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Калгари Флэймз» (57) – 5-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ткачук (Дюклер, Анисимов) – 07:15' (5x5)   2:0 Тирни (Наместников, Браун) – 31:04' (5x5)   3:0 Браун (Ткачук, Райлли) – 36:53' (5x4)   4:0 Уайт (Бёдкер, Эннис) – 45:30' (5x5)   4:1 Янковски (Баклунд, Джордано) – 54:09' (5x5)   5:1 Наместников – 56:46' (en)   5:2 Ханифин (Хэмоник) – 58:02' (5x5)
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