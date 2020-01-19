2 очка Наместникова помогли «Оттаве» прервать 8-матчевую серию поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников, отличившийся голом в пустые ворота и результативной передачей. Теперь на его счету 21 (9+11) очко в 45 матчах. Его одноклубник Артём Анисимов также не ушёл с площадки без набранных очков, отдав одну голевую передачу. У обоих показатель полезности составил «+1», а игровое время по 17 минут.

Видео гола Наместникова в пустые ворота можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Защитник Никита Зайцев за 17 минут и 52 секунды на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Оттава Сенаторз», прервав 8-матчевую серию поражений, набрал 42 очка в 48 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Калгари Флэймз» (57) – 5-е на Западе.