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«Миннесота» разгромила «Даллас» — 7:0, Худобин завершил матч досрочно

«Миннесота» разгромила «Даллас» — 7:0, Худобин завершил матч досрочно
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 29 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 12 минут и 53 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Голкипер Антон Худобин начинал игру в стартовом составе и был заменён после того, как пропустил 4 шайбы.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Сперджен (Цуккарелло, Сутер) – 10:32' (5x5)   2:0 Суси (Цукер) – 16:27' (5x5)   3:0 Цукер (Фиала, Бродин) – 23:38' (5x4)   4:0 Донато (Хартман) – 24:11' (5x5)   5:0 Цуккарелло (Цукер, Дамба) – 39:07' (5x5)   6:0 Паризе (Сутер, Стаал) – 53:19' (5x4)   7:0 Хартман (Гринвей, Донато) – 57:00' (5x4)
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