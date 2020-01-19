«Миннесота» разгромила «Даллас» — 7:0, Худобин завершил матч досрочно

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 29 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 12 минут и 53 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Голкипер Антон Худобин начинал игру в стартовом составе и был заменён после того, как пропустил 4 шайбы.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».