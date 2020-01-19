Прайс обновил рекорд «Монреаля», превзойдя достижение Планта и Руа

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счётом 5:4.

Для голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса эта победа стала 20-й в нынешней сезоне. Канадский вратарь в 10-м сезоне за карьеру в клубе достиг рубежа в 20 побед в чемпионате, что отныне является новым рекордом клуба. Прежнее достижение делили Жак Плант и Патрик Руа (по девять сезонов с 20+ победами).

За карьеру в канадском клубе (Прайс защищает ворота «Монреаля» с 2007 года) голкипер выиграл 341 матч из 664 при коэффициенте надёжности 2,49 и проценте отражённых бросков 91,8.