Нападающий «Вегаса» Штястны подобрал со льда выбитый зуб в матче с «Монреалем». Фото

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счётом 5:4.

Любопытный эпизод произошел на четвёртой минуте овертайма. Нападающий «Монреаля» Йоэль Армиа выбрасывал шайбу из своей зоны, однако вместо этого угодил в лицо форварду «Вегаса» Полу Штястны. Американский форвард в результате этого лишился зуб. Штястны подобрал со льда выбитый зуб и отправился в раздевалку.

Фото: Hockey Central

Фото: Hockey Central

Следующий матч «Монреаль» проведёт после перерыва на Матч звёзд на домашней арене 28 января с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас» 22 января в гостях встретится с «Бостон Брюинз».