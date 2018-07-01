Пол Штястны заработает $ 19,5 млн по трёхлетнему контракту в «Вегасе»

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» заплатит нападающему Полу Штястны $19,5 млн по трёхлетнему контракту. Об этом сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи в своём «твиттере».



Сегодня, 1 июля, Штястны стал неограниченно свободным агентом.



В сезоне-2017/18 Пол провёл в общей сложности 82 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за клуб «Виннипег Джетс», в которых набрал 53 (16+37) очков. В плей-офф Штястны сыграл в 17 встречах, записав в свой актив 15 (6+9) результативных баллов.

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