Эль-Башир: очередной хет-трик отправляет Овечкина в стратосферу

Обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал выход капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на девятое место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Шляпы долой снова! Очередной хет-трик отправляет Овечкина в стратосферу. Раньше он поднимался по списку, вычёркивая великие имена по одному за раз — Джером Игинла, Дейв Андрейчук, Брэндан Шэнахэн, Люк Робитайл, Теэму Селянне. Но компания, к которой он присоединился в субботу, — это исторический подъём, теперь он заставляет чувствовать ситуацию немного иначе. Теперь он на девятом месте, впереди Лемье и вровень с Айзерманом. У Александра уже 34 гола на счету, 8 из которых он забил в трёх последних матчах. Такой темп позволяет ему финишировать с 56 шайбами в регулярном чемпионате. Это будет девятый сезон, в котором Овечкин забил 50 и более раз!



Овечкин регулярно обгоняет каких-то великих хоккеистов. Но имена Лемье и Айзермана — это нечто особенное, что признал и главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден. Но Ови ещё не закончил свою миссию. При таких темпах он может вычеркнуть ещё одно великое имя уже в этом месяце. Когда Овечкин вернётся в строй 29 января и сыграет с «Нэшвиллом», перед ним будет маячить Марк Мессье и его 694 гола. Не хватает двух шайб, и, если учесть недавний голевой взрыв Александра, это будет очень интересно», — считает обозреватель The Athletic.