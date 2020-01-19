Президент КХЛ: увеличение вместимости арен – ключевой фактор экономического успеха лиги

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился впечатлениями от ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ и рассказал о главных факторах успеха лиги.
«Особая благодарность — правительству Москвы. В Москве особая конкуренция за зрителя, много различных предложений. Но вы видите, полные трибуны. 28 000 человек посетили наш звёздный уик-энд. Все довольны: удобно добираться, логистика, питание и развлечение — на самом высоком уровне.
Огромная активность, у нас много точек продаж лицензионной продукции и так далее. Мы транслируем на 26 стран. У нас больше 12 партнёров, это очень высокий результат. Думаю, финансово он тоже будет успешным. Это топовое событие для КХЛ.
Увеличение вместимости арен — ключевой фактор экономического успеха всей лиги и всех клубов. Не случайно в НХЛ большая вместимость арен и развитая экономика. Мы стремимся к этому, но, конечно, у нас хоккей более социальный. Каждый клуб имеет молодёжную команду. Но большие арены как раз помогают приблизиться к окупаемости», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 19 января 2020
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