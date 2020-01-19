Шипачёв: к игре с дивизионом Чернышева готовились серьёзно, ночь не спали

Нападающий команды дивизиона Боброва Вадим Шипачёв прокомментировал победу своей команды в полуфинале ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. В полуфинале дивизион Боброва победил дивизион Чернышева со счётом 7:4.

«К игре готовились серьёзно, ночь не спали. Всё нормально, выиграли. Настраивал команду. Желал, чтобы ребята повеселились, расслабились, они красавцы. Выступать в красно-белой сборной? Ничего, всё нормально. В сборной тоже недавно выступали в красной форме.

Три на три тяжело играть, приходится много кататься. Грешил лишним пасом? Хотелось немного и попасоваться, матч весёлый, надо получать удовольствие.

Эмоции от вчерашнего мастер-шоу? Мой гол не засчитали, там было 4 из 4 (во время конкурса на точность бросков система дала несколько сбоев, в том числе и во время попытки Шипачёва. – Прим. «Чемпионата»). Что-то надо делать с этими табличками. Где мой приз, а? Надо в КХЛ обращаться, звонить. Сейчас скажу администратору, пусть пишет в КХЛ жалобу. Писать в КХЛ жалобу на КХЛ? Конечно, пусть рассматривают, отменяют результаты. Надо делать переигровку», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.