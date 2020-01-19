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Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в Матче звёзд КХЛ

Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в Матче звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Команда дивизиона Тарасова вышла в финал ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Во втором полуфинале дивизион Тарасова одержал победу в матче с командой дивизиона Харламова. Встреча завершилась со счётом 8:6.

В течение первых двух минут команда дивизиона Тарасова забросила три шайбы. Отличились Александр Сёмин, Стефан Да Коста и Вячеслав Грецкий. Вскоре одну шайбу отыграл Данис Зарипов. Мэт Робинсон вновь увеличил преимущество дивизиона Тарасова.

Далее соперник забросил пять шайб подряд. Найджел Доус оформил дубль, а ещё по шайбе забросили Деннис Расмуссен, Никита Гончаров и Павел Порядин.

После такой активности соперника команда дивизиона Тарасова ответила ещё четырьмя шайбами. Да Коста и Робинсон оформили по дублю, а ещё по шайбе забросили Илья Шинкевич и Кирилл Капризов.

В финале дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.

Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
19 января 2020, воскресенье. 17:20 МСК
Дивизион Тарасова
Окончен
8 : 6
Дивизион Харламова
1:0 Сёмин (Шинкевич, Капризов) – 00:42' (5x5)   2:0 Да Коста (Дженовей) – 01:11' (5x5)   3:0 Грецкий (Анисимов) – 01:48' (5x5)   3:1 Зарипов (Порядин) – 02:25' (5x5)   4:1 Робинсон (Дженовей) – 03:45' (5x5)   4:2 Расмуссен (Гончаров) – 04:47' (5x5)   4:3 Доус (Бэйлен) – 07:51' (5x5)   4:4 Гончаров (Бэйлен) – 08:11' (5x5)   4:5 Порядин (Зарипов, Йокипакка) – 10:48' (5x5)   4:6 Доус (Гончаров, Бэйлен) – 11:45' (5x5)   5:6 Шинкевич (Сёмин) – 14:35' (5x5)   6:6 Да Коста (Дженовей, Робинсон) – 15:32' (5x5)   7:6 Капризов (Сёмин) – 18:12' (5x5)   8:6 Робинсон (Да Коста) – 19:59' (5x5)
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