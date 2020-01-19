Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в Матче звёзд КХЛ

Команда дивизиона Тарасова вышла в финал ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Во втором полуфинале дивизион Тарасова одержал победу в матче с командой дивизиона Харламова. Встреча завершилась со счётом 8:6.
В течение первых двух минут команда дивизиона Тарасова забросила три шайбы. Отличились Александр Сёмин, Стефан Да Коста и Вячеслав Грецкий. Вскоре одну шайбу отыграл Данис Зарипов. Мэт Робинсон вновь увеличил преимущество дивизиона Тарасова.
Далее соперник забросил пять шайб подряд. Найджел Доус оформил дубль, а ещё по шайбе забросили Деннис Расмуссен, Никита Гончаров и Павел Порядин.
После такой активности соперника команда дивизиона Тарасова ответила ещё четырьмя шайбами. Да Коста и Робинсон оформили по дублю, а ещё по шайбе забросили Илья Шинкевич и Кирилл Капризов.
В финале дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.
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