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Президент КХЛ — о совместном мероприятии с НХЛ: всё упирается в календари

Президент КХЛ — о совместном мероприятии с НХЛ: всё упирается в календари
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос о возможном проведении совместного мероприятия с Национальной хоккейной лигой.

«Все мечтают о проведении серии с участием команд из НХЛ и КХЛ. Но это упирается в календари. То, что удобно нам, неудобно им. Мы пытались обсуждать вопрос с NBC, но пока не можем найти даты, которые бы нас устроили», — приводит слова Чернышенко журналист ESPN Эмили Каплан.

Ранее неоднократно возникали слухи о возможном проведении матчей между командами НХЛ и КХЛ, но стороны пока так и не сумели договориться об этом. В последний раз выставочные матчи клубы НХЛ и КХЛ проводили ещё в 2010 году. Тогда рижское «Динамо» встречалось с «Финикс Койотс».

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