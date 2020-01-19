Билялетдинов: хоккеисты «Ак Барса» играют с хорошей отдачей, мне приятно наблюдать за ними

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре казанского клуба в текущем сезоне.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас я наслаждаюсь отдыхом. Пока есть как есть. «Ак Барс» идёт успешно в сезоне, ребята играют с хорошей отдачей — мне приятно наблюдать за ними. Да, последние матчи не совсем удачно провели, но такие вещи всегда случаются, у меня такие же вещи были. Спады раньше или позже происходят, это неизбежно.

Что касается того, что «Ак Барс» стал отпускать своих воспитанников в другие клубы, это вопрос к тем, кто сейчас там работает, значит, какие-то задачи есть, какие-то взгляды свои. Здесь без комментариев», — цитирует Билялетдинова РИА «Новости».