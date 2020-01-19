Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу в матче с «Бостоном»

В Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз», встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Первый период сложился для «Питтсбурга» неудачно. Уже на 11-й секунде Патрис Бержерон открыл счёт. На 2-й минуте Андрес Бьорк удвоил преимущество гостей, а на 15-й минуте третью шайбу забросил лучший снайпер НХЛ в текущем сезоне Давид Пастрняк.
Уже через минуту «Питтсбург» отыграл одну шайбу, отличился Доминик Симон. В начале второго периода Теодор Блюгерс сократил отставание хозяев до минимума, а на первой минуте третьей двадцатиминутки Джек Джонсон восстановил равновесие в счёте. Победную шайбу на 52-й минуте забросил Брайан Раст, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.
Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» потерпел уже третье поражение в пяти последних матчах.
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