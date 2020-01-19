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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу в матче с «Бостоном»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз», встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Первый период сложился для «Питтсбурга» неудачно. Уже на 11-й секунде Патрис Бержерон открыл счёт. На 2-й минуте Андрес Бьорк удвоил преимущество гостей, а на 15-й минуте третью шайбу забросил лучший снайпер НХЛ в текущем сезоне Давид Пастрняк.

Уже через минуту «Питтсбург» отыграл одну шайбу, отличился Доминик Симон. В начале второго периода Теодор Блюгерс сократил отставание хозяев до минимума, а на первой минуте третьей двадцатиминутки Джек Джонсон восстановил равновесие в счёте. Победную шайбу на 52-й минуте забросил Брайан Раст, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Пастрняк, Карло) – 00:11' (5x5)   0:2 Бьорк (Койл, Дебраск) – 02:02' (5x5)   0:3 Пастрняк – 15:07' (5x5)   1:3 Симон (Кросби, Хёрнквист) – 16:34' (5x5)   2:3 Блюгерс (Кросби, Летанг) – 20:33' (5x5)   3:3 Джонсон (Танев) – 41:41' (4x5)   4:3 Раст (Малкин) – 52:35' (5x5)

Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» потерпел уже третье поражение в пяти последних матчах.

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