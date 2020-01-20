«Красная» Зарипову, футбол на льду и как комментатор брился налысо. Фото с Матча звёзд

19 января в Москве на «ВТБ Арене» в финале Матча звёзд КХЛ команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова со счётом 7:6 Б.



В составе победителей дубль оформил Микко Лехтонен. Также финский форвард забросил буллит в послематчевой серии. Кроме того, в составе дивизиона Боброва отличились Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Ткачёв и Герман Шапорев.



У проигравших дубль оформил Стефан Да Коста. Ещё по шайбе забросили Чарльз Дженовей, Сергей Шмелёв, Александр Сёмин и Кирилл Капризов.



Третье место в Матче звёзд КХЛ заняла команда дивизиона Чернышева, которая обыграла представителей дивизиона Харламова со счётом 9:8 Б.



Лучшие кадры с Матча звёзд КХЛ — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.