«Красная» Зарипову, футбол на льду и как комментатор брился налысо. Фото с Матча звёзд

19 января в Москве на «ВТБ Арене» в финале Матча звёзд КХЛ команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова со счётом 7:6 Б.
В составе победителей дубль оформил Микко Лехтонен. Также финский форвард забросил буллит в послематчевой серии. Кроме того, в составе дивизиона Боброва отличились Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Ткачёв и Герман Шапорев.
У проигравших дубль оформил Стефан Да Коста. Ещё по шайбе забросили Чарльз Дженовей, Сергей Шмелёв, Александр Сёмин и Кирилл Капризов.
Третье место в Матче звёзд КХЛ заняла команда дивизиона Чернышева, которая обыграла представителей дивизиона Харламова со счётом 9:8 Б.
Лучшие кадры с Матча звёзд КХЛ — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
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