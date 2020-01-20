«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», у Панарина – «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд. Единственный гол за «Рейнджерс» забил Брэди Шей.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин получил 19 минут и 10 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил 2 гола и совершил 29 сейвов.
«Рейнджерс» потерпели первое поражение после двух побед подряд. «Коламбус» в свою очередь одержал пятую победу кряду.
В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:2.
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