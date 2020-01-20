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«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», у Панарина – «-1»

«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», у Панарина – «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд. Единственный гол за «Рейнджерс» забил Брэди Шей.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин получил 19 минут и 10 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил 2 гола и совершил 29 сейвов.

«Рейнджерс» потерпели первое поражение после двух побед подряд. «Коламбус» в свою очередь одержал пятую победу кряду.

В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шей (Труба) – 18:23' (5x5)   1:1 Бьёркстранд – 46:08' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Дюбуа, Джонс) – 59:33' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нюландер (Густафссон, Мёрфи) – 02:51' (5x5)   2:0 Густафссон (Нюландер, Хаймор) – 14:11' (5x5)   2:1 Шайфли (Элерс, Сбиза) – 38:17' (5x5)   3:1 Кемпф (Дак, Дебринкэт) – 49:29' (5x5)   4:1 Саад (Карпентер, Кейн) – 54:14' (5x5)   4:2 Лайне (Пионк, Уилер) – 57:51' (6x5)   5:2 Кубалик (Тэйвз, Мёрфи) – 58:26' (en)
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