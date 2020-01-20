Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча. Первой звездой стал форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд, который оформил дубль. Вторая звезда – голкипер гостей Матис Кивлениекс, совершивший 31 сейв.

Напомним, Шестёркин был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США. На протяжении первой части сезона он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов играл в Континентальной хоккейной лиге за санкт-петербургский СКА.