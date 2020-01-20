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Салливан — о «слепой» передаче Малкина: Евгений сыграл очень круто

Салливан — о «слепой» передаче Малкина: Евгений сыграл очень круто
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победный гол своей команды во встрече с «Бостон Брюинз» (4:3). Решающую шайбу забросил Брайан Раст после «слепой» передачи российского нападающего Евгения Малкина. «Пингвины» отыгрались со счёта 0:3.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Действительно, Малкин очень круто сыграл в этом моменте, он забрал шайбу в отборе, прессингуя соперника. Это отличный рабочий гол. Когда ваши лучшие хоккеисты делают такой шаг вперёд, это говорит о готовности проявить свои лидерские качества», — приводит слова Салливана официальный сайт «Питтсбурга».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Соперник не увидел шайбу после «слепой» передачи Малкина! «Питтсбург» выиграл матч с 0:3
«Питтсбург» стал второй командой за 10 лет, кто победил «Бостон» в основное время, уступая в три шайбы.
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