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Российские юниоры забросили девять шайб в ворота датчан на юношеских Олимпийских играх

Российские юниоры забросили девять шайб в ворота датчан на юношеских Олимпийских играх
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России по хоккею (игроки в возрасте до 14 лет) вышла в плей-офф юношеских Олимпийских игр с первого места в своей группе. Во втором матче на турнире россияне разгромили сверстников из Дании со счётом 9:0.

Россияне открыли счёт уже на 26-й секунде матча, отличился капитан команды Иван Мирошниченко. Далее в первом периоде счёт увеличил Матвей Мичков, а в концовке периода третью шайбу забросил Мирошниченко, оформивший дубль.

Во втором периоде россияне также забросили три шайбы в ворота соперника. Мичков отличился дважды, а ещё в одном случае шайбу забросил Иль Квочко.

В третьем периоде Мирошниченко оформил хет-трик, а Мичков стал автором покера.

В первом матче на турнире российская сборная уверенно обыграла Канаду, встреча завершилась со счётом 6:2.

Юношеские Олимпийские игры. Хоккей

Россия — Дания — 9:0 (3:0, 3:0, 3:0).

Сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх
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