Лукан: на игре Бобровского сказались возраст и адаптация к новой команде и экипировке

Обозреватель The Athletic Элисон Лукан поделилась мнением об игре голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в нынешнем сезоне.

«Падение статистических показателей Бобровского можно объяснить несколькими причинами. Безусловно, на его игре сказался возраст и адаптация к новой команде, новым партнёрам и экипировке. Плюс ко всему, у Сергея уже бывали «медленные» старты в сезоне, но потом он выходил на свой пик. Кроме этого, оборонительная игра «Пантерз» увеличила нагрузку на него до уровня, которого он раньше просто не видел. Конечно, всё это не способствует дополнительной эффективности», — писала Лукан перед матчем «Флориды» с «Миннесотой Уайлд».

В этой встрече российский вратарь снова пропустил четыре шайбы, отразив 29 из 33 бросков, при этом одержав победу (5:4).