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Ткачёв — о пятом в сезоне матче с ЦСКА: пресыщенности противостояниями нет

Ткачёв — о пятом в сезоне матче с ЦСКА: пресыщенности противостояниями нет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча, которая состоится в Москве 21 января, станет пятой в нынешнем сезоне.

«Пресыщенности противостояниями с ЦСКА нет. Интересные матчи — и для нас, и для них. Тем более плей-офф уже не за горами — надо проверить свои силы и готовность решать серьёзные задачи. Будет хорошая игра, и даже удобнее, что именно матчем против ЦСКА мы возобновляем выступление в КХЛ после перерыва — быстрее вкатимся в игровой ритм.

Мы хотим побеждать в каждом матче, в том числе против ЦСКА, но не так важно опередить его в регулярном чемпионате — самое главное, успешно выступить в плей-офф. Нет принципиальной разницы, с какого места туда выходить. Все команды в Кубке Гагарина будут хорошие, поэтому не имеет смысла выбирать», — приводят слова Ткачёва «Известия».

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ЦСКА выиграл три из четырёх очных встреч в этом регулярном чемпионате.
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