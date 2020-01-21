Альмквист: моим идолом был Окерман. Кажется, в КХЛ он немного поиграл за «Локомотив»
Защитник «Адмирала» Адам Альмквист ответил на вопрос, являются ли защитник Никлас Лидстрём и нападающий Петер Форсберг самыми популярными хоккеистами в Швеции.
«Они великие, но у нас много больших игроков, например братья Седин. В детстве мне очень нравился Лидстрём, но тогда было трудно смотреть НХЛ. Я больше следил за чемпионатом Швеции. В команде моего родного города были два игрока, которые мне очень нравились.
Первый — Фредрик Олаусон, он в своё время сыграл более 1000 матчей в НХЛ и некоторое время был моим тренером. Мне очень нравилось, как он играл. А ещё Юхан Окерман. Он ещё немного поиграл в КХЛ, кажется, за «Локомотив». Тогда они были моими идолами", — цитирует Альмквиста Sport24.
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