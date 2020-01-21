Кейн — о бывшем тренере «Блэкхоукс» Кенневилле: в Чикаго он икона

В предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» примет «Флориду Пантерз». Этот матч станет для главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневиля первым с его бывшей командой после увольнения в 2018 году.

«Это было прекрасное время. Мне всегда доставляло удовольствие приходить в Юнайтед-центр и делать своё дело. Болельщики, команда, игроки – конечно, это прекрасные воспоминания», — цитирует Кенневиля пресс-служба НХЛ.

За 11 сезонов в «Блэкхоукс» Джоэль стал вторым в лиге тренером по количеству побед. 783-я победа была добыта в матче с «Монреаль Канадиенз» (2:1) в 2016 году, благодаря чему Кенневиль обошёл по этому показателю Эла Арбура.

«В Чикаго он икона. С ним мы выиграли три Кубка Стэнли, он помог нам стать лучше. Очевидно, то, чего он здесь добился, – потрясающе. Я уверен, что он получит тёплый приём», — сказал форвард «Чикаго» Патрик Кейн, недавно набравший 1000-е очко в НХЛ.