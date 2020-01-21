Ип: горжусь Макгрегором, попробовать его виски — в списке ближайших дел

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Брендон Ип рассказал о своих корнях и поделился впечатлениями от последнего боя Конора Макгрегора.

«Если бы я пошёл в ирландский паб, то я заказал бы «Гиннес» и «Джемесон». Хотя в списке моих ближайших дел – попробовать виски Конора Макгрегора «Proper 12». Кстати, Коннор совсем недавно дрался! Сам бой я не видел, но знаю, что он победил нокаутом в первом раунде, это круто.

Макгрегор умеет развлекать, постоянно приковывает к себе внимание. Я горжусь Конором, потому что у меня у самого есть ирландские корни. В Ирландии я никогда не был, но очень хочу туда поехать», — цитирует Ипа сайт «Матч ТВ».

В 39 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Ип набрал 23 (13+10) очка. Также Брэндон принял участие в Матче звёзд КХЛ, недавно прошедшем в Москве.