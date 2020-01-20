Куда податься королю? Следующий бой Макгрегора — где, когда и с кем

Король вернулся. Так сказал Конор Макгрегор о себе, после того как нокаутировал Дональда Серроне уже через 40 секунд после начала боя. Быстрая победа над Ковбоем открыла ирландцу двери ко множеству поединков. Определяем наиболее реальные варианты развития карьеры участников главного поединка турнира UFC 246.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне

Конор и полусредний вес

Наверное, нет смысла вновь рассказывать о победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне, тем более ирландцу для успеха потребовалось всего ничего. На самом деле, самое интересное началось уже после всего. Стало ясно, что ни Конор Макгрегор, ни Дэна Уайт до конца не понимают, в каком направлении двигаться дальше.

Ещё в октагоне Конор намекнул, что ему нравится в полусреднем весе. Эти же слова подхватил Уайт на пресс-конференции. Но если посмотреть на вещи реально, то больших перспектив у Макгрегора в дивизионе не просматривается. Титульное противостояние с Камару Усманом на данном этапе кажется бессмысленным.

Конор едва вернулся на победную серию и бросать его под мощного нигерийца было бы опрометчиво. В случае поражения, а вероятность такового крайне высока, ирландцу снова придётся забыть о наклёвывающемся реванше с Хабибом Нурмагомедовым. Потому вариант с Усманом отпадает сам по себе. Второй возможный бой в полусреднем весе – с Хорхе Масвидалем. И хотя Конор и Хорхе порой обмениваются репликами, Дэна не единожды давал понять, что ему не нравится идея такой встречи, не преминул он об этом вспомнить и теперь. Кроме того, функционер подтвердил, что собирается организовать встречу Камару и Хорхе.

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Других потенциальных соперников для Конора в полусреднем весе нет, так как ирландец вряд ли попробует пробиваться к титульному бою в этом дивизионе, оформляя полноценный переход на категорию выше и проходя через сито отборочных встреч. Таким образом, о продолжении карьеры Макгрегора в этой весовой категории говорить преждевременно.

Конор vs Хабиб

В преддверии турнира UFC 246 Уайт не раз говорил, что видит смысл в реванше Макгрегора и Нурмагомедова. Фактически эти слова не были подкреплены ничем — в первом бою россиянин полностью деклассировал дерзкого противника, и вряд ли у кого-то были сомнения, что такой же исход ждёт всех и в повторном противостоянии. Но после красивой победы ирландца над Серроне у президента лиги появились хоть какие-то аргументы для организации реванша.

«Послушайте, нужно говорить о том, что имеет смысл. Конор хочет боя с Хабибом. В этом много личного. Макгрегор одержим реваншем. Он знает, что тогда он не был готов на сто процентов. Хабиб ни разу не проиграл. Можно говорить о его наследии. Он является чемпионом, и после победы в первом бою он стал более известным. Вспомните противостояния Али и Формана, Али и Фрэйзера, Хаглера и Хирнса. Реванш Конора с Хабибом будет крупнейшим в мире. Этот бой имеет смысл, поединок за титул в лёгком весе. Нужно делать бой с Хабибом. Он также важен и для наследия Нурмагомедова», — сказал Уайт после боя.

«Если Тони выиграет, Хабиба сольют». Тактаров не уверен, что Макгрегор получит свой реванш Легенда ММА — о возвращении Конора, будущем России и «грязном» поколении молодёжи, которое реально воспитать только лещами от Хабиба.

Очевидно, что промоушен в первую очередь захвачен идеей этого поединка из финансовых соображений. Что касается спортивной составляющей, то сложно сказать, увидели ли мы перерождение Конора. За 40 секунд односторонней встречи понять что-либо было невозможно. Но даже если Макгрегор и изменил себя отчасти, ясно, что он не в состоянии полностью переформатировать свой набор навыков и природных данных и совершить прогресс такого уровня, который позволит ему конкурировать с Хабибом в партере. Значит, главная проблема Конора остаётся нерешённой.

Кроме того, важно и само желание Хабиба. Нурмагомедов говорил, что бой Серроне и Макгрегора — это вторая лига и победа Конора не будет поводом для реванша. Маловероятно, что мнение дагестанца изменилось, и, чтобы заставить его выйти в клетку с заклятым врагом во второй раз, Дэне Уайту, скорее всего, придётся попрощаться с очень крупной суммой.

Если же Хабиб и босс лиги не придут к консенсусу, то, возможно, Конору придётся провести ещё один бой. В случае успеха и дальнейшего отказа Нурмагомедова ирландец уже без зазрения совести начнёт обвинять оппонента в избегании встречи, что практически на сто процентов заставит чемпиона действовать.

Также не стоит забывать и о рейтинге. Его авторы всегда благосклонны к Конору. В случае поражения Тони Фергюсона в апреле не исключено, что ирландца выведут на первое место и объявят официальным претендентом. Тогда вопрос перед Хабибом встанет ребром – защищай титул или освобождай, и выбор будет невелик. Так что, невзирая на всё нежелание российского чемпиона, вероятность проведения этой дуэли очень высока.

Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях никак не может успокоиться. Едва завершился бой Макгрегора с Серроне, как Мейвезер тут же выставил на своей странице в «Инстаграме» самодельные постеры, рекламирующие его поединки с Конором и Хабибом. Да, о возвращении американца в спорт известно уже давно и ни для кого не секрет, что он будет кооперироваться с Дэной Уайтом. Но вопрос в том, что именно намерен делать Мейвезер. После сообщений в социальной сети ход мыслей экс-чемпиона мира понятен.

Но Уайт уверяет, что для начала Конор встретится с Хабибом, а уже потом можно будет думать о Флойде. Для ирландца это более уместный сценарий. Однажды он уже позволил себе огромный простой из-за боксёрской встречи с Money и это стоило ему пары пропащих лет в UFC. Так что позволять ему возвращаться к шоу-боям после первой победы за три года не стоит. Потому на данном этапе это противостояние маловероятно.

Таким образом, вероятнее всего, Конор следующую встречу проведёт с Хабибом Нурмагомедовым. Если же договориться сразу не удастся, то у ирландца есть и промежуточный вариант в лёгком весе, к примеру, Джастин Гэтжи или Дастин Порье. Оба вполне съедобные соперники, и при этом победа над кем-то из них продолжит повышать акции Макгрегора. Вероятность какой-то из этих встреч нельзя исключать и потому, что и Дэна Уайт, и сам Конор заявляли, что в 2020 году он появится в клетке три раза.

А что же Серроне?

Дональд Серроне на турнире в Лас-Вегасе уже не в первый раз оформил серию из трёх поражений. Но всё-таки она кардинально отличается от той, что случилась в 2017 году. Во-первых, за прошедшее время Ковбой не помолодел и каждое поражение переносится всё сложнее. Во-вторых, в этот раз все три неудачи были досрочными. Дональд медленно, но уверенно превращается в гейткипера.

На пресс-конференции даже Дэна Уайт признал, что пока у него нет планов для Ковбоя. После встречи с Конором Серроне уже успел заявить, что продолжит выступать. Понятно, что он уже вряд ли будет участвовать в топ-боях. Но у Дональда ещё достаточно мощи и очень много опыта, чтобы экзаменовать рвущихся в топ оппонентов. Из таковых выделяется пара Дэна Хукера и Пола Фелдера, седьмой и шестой номер рейтинга соответственно встретятся на турнире в Окленде в феврале и логично будет, если победитель получит шанс проверить себя с Серроне.

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Из проспектов лёгкого веса ещё можно вспомнить об Исламе Махачеве. Россиянин давно требует встречи с кем-то из топ-10, и Серроне не тот боец, который будет перебирать соперников. Для Ислама же встреча с Ковбоем может стать отличным трамплином для более значимых поединков. Наконец, нельзя исключать, что в UFC решат организовать дуэль ветеранов Энтони Петтиса и Дональда Серроне. Бойцы на двоих потерпели пять поражений в предыдущих шести встречах, и каждому из них есть что доказывать. А в том, что они покажут яркий перформанс, можно не сомневаться. Такое противостояние может даже возглавить турнир категории Fight Night или же стать классным украшением основного карда в одном из номерных шоу. Как бы то ни было, бой Серроне с Конором явно был не последним.