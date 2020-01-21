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«Сибирь» — «Трактор»: Гика забил шестой гол в четырёх последних матчах

«Сибирь» — «Трактор»: Гика забил шестой гол в четырёх последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий челябинского «Трактора» Томаш Гика отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с новосибирской «Сибирью». Чешский форвард забил свой шестой гол в четырёх последних матчах, всего в его активе 25 (14+11) баллов в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Томаш провёл 43 игры, в которых забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи. В 22 играх плей-офф Гика отметился 15 (3+12) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».

Томаш является участником двух чемпионатов мира в составе национальной команды.

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