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ЦСКА — СКА: москвичи пропустили в большинстве, не удержав Карпова

ЦСКА — СКА: москвичи пропустили в большинстве, не удержав Карпова
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Максим Карпов забросил шайбу во втором периоде встречи с московским ЦСКА. Форвард поразил ворота московских «армейцев» при игре в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;
Науменков, Комиссаров, Ртищев — Соркин — Толчинский.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Каблуков, Марченко — Морозов — Подколзин.

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