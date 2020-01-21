ЦСКА забросил СКА две шайбы за 48 секунд
Московскому ЦСКА удался мощный старт третьего периода встречи с петербургским СКА. Нападающие Сергей Толчинский и Константин Окулов забили по одному голу с разницей 48 секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;
Науменков, Комиссаров, Ртищев — Соркин — Толчинский.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Каблуков, Марченко — Морозов — Подколзин.
Читайте также
- 21 января 2020
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
16:44
-
16:37
-
16:26
-
16:16
-
16:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:51
-
14:35
Партнерский контент