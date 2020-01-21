ЦСКА забросил СКА две шайбы за 48 секунд

Московскому ЦСКА удался мощный старт третьего периода встречи с петербургским СКА. Нападающие Сергей Толчинский и Константин Окулов забили по одному голу с разницей 48 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;

Науменков, Комиссаров, Ртищев — Соркин — Толчинский.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Каблуков, Марченко — Морозов — Подколзин.