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«Барыс» выиграл четвёртый матч подряд, победив «Йокерит»

«Барыс» выиграл четвёртый матч подряд, победив «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на домашней арене проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финская команда проиграла третий матч из четырёх последних, у «барсов» — четвёрая победа подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на четвёртой минуте, шайбу забросил защитник Даррен Диц. До перерыва «джокеры» успели отыграться усилиями нападающего Ессе Йоэнсуу. На 26-й минуте «Барыс» вновь вышёл вперёд, гол забил форвард Никита Михайлис. На 55-й минуте преимущество «барсов» упрочил нападающий Аркадий Шестаков. Точку в концовке поставили Линус Виделль и Дастин Бойд.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 5
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц – 03:14' (5x5)   1:1 Йоэнсуу (Регин, Лехтонен) – 19:12' (5x5)   1:2 Михайлис (Валк) – 25:22' (5x5)   1:3 Шестаков (Валк, Блэкер) – 54:15' (5x5)   1:4 – 58'   1:5 – 59'
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