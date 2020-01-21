«Барыс» выиграл четвёртый матч подряд, победив «Йокерит»
Финский «Йокерит» на домашней арене проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финская команда проиграла третий матч из четырёх последних, у «барсов» — четвёрая победа подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на четвёртой минуте, шайбу забросил защитник Даррен Диц. До перерыва «джокеры» успели отыграться усилиями нападающего Ессе Йоэнсуу. На 26-й минуте «Барыс» вновь вышёл вперёд, гол забил форвард Никита Михайлис. На 55-й минуте преимущество «барсов» упрочил нападающий Аркадий Шестаков. Точку в концовке поставили Линус Виделль и Дастин Бойд.
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