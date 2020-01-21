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«Авангард» победил в пятом матче кряду, обыграв «Витязь»

«Авангард» победил в пятом матче кряду, обыграв «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» проиграл третий из пяти последних матчей, у «ястребов» — пятая победа подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт был открыт на последней секунде первого периода, шайбу забросил нападающий «Авангарда» Тейлор Бек. На 26-й минуте подольский клуб отыгрался усилиями форварда Пекки Йормакки. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время прошло без голов. В буллитной серии победу одержали подопечные Боба Хартли, решающий бросок выполнил Бек.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
0:1 Бек (Войнов, Макмиллан) – 19:59' (5x5)   1:1 Йормакка (Бывальцев, Няттинен) – 25:42' (5x5)   1:2 Бек – 65:00' (ПБ)
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