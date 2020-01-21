«Авангард» победил в пятом матче кряду, обыграв «Витязь»

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» проиграл третий из пяти последних матчей, у «ястребов» — пятая победа подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт был открыт на последней секунде первого периода, шайбу забросил нападающий «Авангарда» Тейлор Бек. На 26-й минуте подольский клуб отыгрался усилиями форварда Пекки Йормакки. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время прошло без голов. В буллитной серии победу одержали подопечные Боба Хартли, решающий бросок выполнил Бек.