«Авангард» победил в пятом матче кряду, обыграв «Витязь»
Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» проиграл третий из пяти последних матчей, у «ястребов» — пятая победа подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт был открыт на последней секунде первого периода, шайбу забросил нападающий «Авангарда» Тейлор Бек. На 26-й минуте подольский клуб отыгрался усилиями форварда Пекки Йормакки. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время прошло без голов. В буллитной серии победу одержали подопечные Боба Хартли, решающий бросок выполнил Бек.
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