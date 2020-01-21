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Квартальнов: на ноль играть — всегда хорошо. Рейдеборн подвыручил

Квартальнов: на ноль играть — всегда хорошо. Рейдеборн подвыручил
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с московским «Динамо» (0:2).

«Ну конечно мы довольны сегодняшней игрой! На ноль играть — всегда хорошо. Был боевой, контактный матч, в обороне сыграли неплохо, меньшинство было неплохое, и забили свои моменты. У «Динамо» тоже были моменты, но Адам Рейдеборн на последнем рубеже подвыручил», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый гол в матче зрители увидели на 18-й минуте, отличился нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. В середине третьего периода подопечные Квартальнова упрочили преимущество, шайбу забросил форвард Кирилл Петров. В оставшееся время голов забито не было.

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», у Рейдеборна — шат-аут
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