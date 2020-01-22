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Два очка А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег»

Два очка А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Каролины» дублем отметился нападающий Джастин Уильямс, а также по голу на свой счёт записали Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. Единственную шайбу в составе «Виннипега» забросил финский форвард Патрик Лайне.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 45 (19+26) очков в 50 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он является вторым бомбардиром клуба.

«Каролина Харрикейнз», набрав 61 очко в 50 матчах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Виннипег Джетс» (54) – 9-е на Западе.

В другом матче «Бостон Брюинз» на домашней площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и приблизился на расстояние 1-го очка к, лидирующему в Восточной конференции, «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нечас (Дзингел, Флёри) – 02:28' (5x5)   2:0 Уильямс (Терявяйнен, Славин) – 05:30' (5x4)   2:1 Лайне (Шайфли, Коннор) – 06:26' (5x5)   3:1 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 18:22' (5x5)   4:1 Уильямс (Свечников, Терявяйнен) – 49:13' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Шмидт) – 01:24' (5x5)   1:1 Лозон (Крейчи, Кульман) – 11:40' (5x5)   1:2 Хаг (Шмидт, Маршессо) – 30:59' (5x4)   2:2 Дебраск (Койл, Галак) – 44:26' (5x5)   3:2 Крейчи (Карло, Хайнен) – 52:18' (5x5)
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