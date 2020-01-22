Два очка А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Каролины» дублем отметился нападающий Джастин Уильямс, а также по голу на свой счёт записали Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. Единственную шайбу в составе «Виннипега» забросил финский форвард Патрик Лайне.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 45 (19+26) очков в 50 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он является вторым бомбардиром клуба.

«Каролина Харрикейнз», набрав 61 очко в 50 матчах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Виннипег Джетс» (54) – 9-е на Западе.

В другом матче «Бостон Брюинз» на домашней площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и приблизился на расстояние 1-го очка к, лидирующему в Восточной конференции, «Вашингтон Кэпиталз».