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«Филадельфия» всухую обыграла «Питтсбург». Проворов без очков и с «+2»

«Филадельфия» всухую обыграла «Питтсбург». Проворов без очков и с «+2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Филадельфии» отличились нападающие Якуб Ворачек и Джеймс ван Римсдайк, а также защитник Джастин Браун.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту и 6 секунд, завершил встречу без результативных действий с показателем полезности «-1».

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не набрал очков в этом матче. Его игровое время составило 23 минуты и 47 секунд при показателе полезности «+2». На его счету 3 броска, 1 силовой приём и 1 заблокированный бросок.

Вызванный из клуба АХЛ россиянин Герман Рубцов, защищающий цвета «Филадельфии», отыграл 4 минуты и 27 секунд, отметившись 2 силовыми приёмами.

«Филадельфия Флайерз», набрав 60 очков в 50 играх, занимает 9-е место в Восточной конференции. «Питтсбург Пингвинз» (67) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ворачек (Кутюрье, Фараби) – 25:26' (5x5)   2:0 ван Римсдайк (Конечны, Жиру) – 38:40' (5x5)   3:0 Браун – 59:00' (en)
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