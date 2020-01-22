Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч звёзд НХЛ 2020 года, сообщает пресс-служба лиги. Российского форварда на Звёздном уик-энде заменит одноклубник Крис Крайдер.

У Панарина повреждение верхней части тела, из-за которого он не смог выйти на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени.

Всего за карьеру в НХЛ он провёл 369 матчей, в которых забросил 142 шайбы и отдал 246 результативных передач (388 очков) при показателе полезности «+85».