«Салават Юлаев» отправился на «зелёное дерби» в Казань
Сегодня, 22 января, «Салават Юлаев» отправился на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», информирует пресс-служба уфимского клуба.
Пятое «зелёное дерби» сезона состоится в Казани завтра. Тренерский штаб уфимцев взял в поездку 27 хоккеистов.
Вратари: Богдан Выприцкий, Андрей Кареев, Юха Метсола.
Защитники: Захар Арзамасцев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев.
Нападающие: Данил Башкиров, Александр Бурмистров, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.
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