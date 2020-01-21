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Пашков: не захочет «Салават» играть — тренерский штаб ничего не сможет сделать с командой

Пашков: не захочет «Салават» играть — тренерский штаб ничего не сможет сделать с командой
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблемах «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ. Уфимская команда занимает восьмое место в Восточной конференции.

«Восьмую путёвку в плей-офф от Востока разыграют «Салават Юлаев» и «Адмирал». Сам факт того, что эти команды с абсолютно разными возможностями на равных конкурируют друг с другом, — не в пользу «Салавата».

Сомневаюсь, что на финише «Адмирал» навяжет борьбу „Салавату“. Но в любом случае восьмое место в конференции не должно радовать Уфу, потенциал „Салавата“ намного выше. Тренерскому штабу «Салавата» не хватает авторитета: иногда штаб — сам по себе, команда — сама по себе, захочет — сыграет, не захочет — тренер ничего с ней не сможет сделать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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