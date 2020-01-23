«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Сент Джонс и Густав Нюквист. Пьер-Люк Дюбуа сделал три результативные передачи. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 57 секунд и не отметился результативными действиями.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.