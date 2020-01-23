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«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Сент Джонс и Густав Нюквист. Пьер-Люк Дюбуа сделал три результативные передачи. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 57 секунд и не отметился результативными действиями.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Аплтон (Перро, Сбиза) – 04:38' (5x5)   1:1 Джонс (Фолиньо, Дюбуа) – 06:06' (5x5)   1:2 Коннор (Битетто, Сбиза) – 17:06' (5x5)   2:2 Бьёркстранд (Дюбуа) – 21:28' (5x5)   2:3 Пионк (Уилер, Коннор) – 35:33' (5x4)   3:3 Нюквист (Дюбуа, Веренски) – 37:55' (5x4)   4:3 Бьёркстранд (Джонс) – 54:22' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Задина (Ларкин, Дейли) – 03:08' (5x5)   1:1 Гринвей (Дамба) – 04:28' (5x5)   1:2 Задина (Дейли, Фильппула) – 16:39' (5x4)   2:2 Цуккарелло (Стаал, Дамба) – 21:12' (5x5)   3:2 Цукер (Раск, Фиала) – 22:19' (5x5)   4:2 Стаал (Паризе, Цуккарелло) – 31:39' (5x5)
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