Коваленко: профсоюз может быть эффективен. Дело Леснухина закрыто

Глава профсоюза игроков и тренеров Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию по делу хоккеиста Сергея Леснухина, получившего травму в сезоне-2017/2018 и выступающего на тот момент за ХК «Рязань» в Высшей хоккейной лиге, клуб отказался оплачивать лечение.

«Накануне в суде Липецка состоялось, как мы надеемся, финальное заседание по «делу» бывшего форварда ряда клубов КХЛ и клуба ВХЛ ХК «Рязань» Сергея Леснухина. Это знаковая для нас история, она тянулось около года. В её ходе состоялось несколько заседаний, и вот наконец-то профсоюз добился законного, на наш взгляд, решения. Ещё в сезоне-2017/2018 Леснухин получил травму, скорее всего, она была неверно диагностирована и запущена, хоккеисту пришлось ложиться на операцию за свой счёт, как итог – временная потеря трудоспособности. Принято решение о взыскании всех расходов на лечение и компенсации утраченного заработка.

Профсоюз убедился и доказал, что может быть эффективен, работая как в дисциплинарных комитетах профессиональных лиг, так и по законодательству России – в судах, прокуратуре, следственном комитете, трудовой инспекции. Это важный прецедент, который позволяет стабильно защищать интересы наших хоккеистов.

Понятно, что любое сравнение условно. Тем не менее несколько похожая ситуация сейчас в НХЛ у защитника Дастина Бафлина, который перенёс операцию, но не смог выйти в тренировочный лагерь «Виннипега» и был клубом дисквалифицирован, что осенью обжаловал профсоюз НХЛ. Насколько нам известно, ситуация с Бафлиным подвисла. Радует, что в истории с Леснухиным выход найден», – приводит слова Коваленко Russia-Hockey.