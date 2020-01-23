ФХР будет премировать детских тренеров за успехи их воспитанников на ОИ и ЧМ

Федерация хоккея России будет выплачивать премии детским тренерам за успехи их воспитанников, сообщает официальный сайт организации.



По поручению председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга Федерация хоккея России разработала положение о премировании спортсменов – членов сборных команд России по хоккею. Согласно нему федерация будет выплачивать премии детским тренерам, осуществлявшим подготовку игроков с 11 до 18 лет, за достижения их воспитанниками высоких спортивных результатов на чемпионатах мира и Олимпийских играх.



Первыми выплаты получат тренеры, работавшие с игроками мужской и женской молодёжных сборных России, занявших призовые места на прошедших МЧМ.



Все специалисты, работавшие с игроками в детских хоккейных школах, получат денежные вознаграждения пропорционально времени работы с каждым юниором.