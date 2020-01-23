Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ФХР будет премировать детских тренеров за успехи их воспитанников на ОИ и ЧМ

ФХР будет премировать детских тренеров за успехи их воспитанников на ОИ и ЧМ
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея России будет выплачивать премии детским тренерам за успехи их воспитанников, сообщает официальный сайт организации.

По поручению председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга Федерация хоккея России разработала положение о премировании спортсменов – членов сборных команд России по хоккею. Согласно нему федерация будет выплачивать премии детским тренерам, осуществлявшим подготовку игроков с 11 до 18 лет, за достижения их воспитанниками высоких спортивных результатов на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Первыми выплаты получат тренеры, работавшие с игроками мужской и женской молодёжных сборных России, занявших призовые места на прошедших МЧМ.

Все специалисты, работавшие с игроками в детских хоккейных школах, получат денежные вознаграждения пропорционально времени работы с каждым юниором.

«Красная машина» завелась на полную мощность. Она даст нам новых Овечкиных?
В России появились полная программа подготовки юных хоккеистов. Обещают, что вырастят новое поколение сильных игроков.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020