СКА — «Барыс»: Глотов сыграет в третьем звене хозяев

Стали известны составы петербургского СКА и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 23 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Швец-Роговой.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Блэкер, Старченко — Найт — Виделль;

Метальников — Диц, Михайлис — Валк — Шестаков;

Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.