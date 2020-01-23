СКА — «Барыс»: Глотов сыграет в третьем звене хозяев
Стали известны составы петербургского СКА и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 23 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Швец-Роговой.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Блэкер, Старченко — Найт — Виделль;
Метальников — Диц, Михайлис — Валк — Шестаков;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.
Читайте также
- 23 января 2020
-
19:38
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:45
-
16:23
-
15:41
-
15:27
-
15:09
-
14:45
-
14:17
-
14:02
-
13:40
-
13:05
-
13:00
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:32
-
10:10
-
09:53
-
09:32
-
09:14
-
09:04
Партнерский контент