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Серебряный призёр МЧМ-2020 Морозов забросил дебютную шайбу в КХЛ

Серебряный призёр МЧМ-2020 Морозов забросил дебютную шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Иван Морозов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с казахстанским «Барысом». Гол стал для 19-летнего форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

В матче продолжается первый период, СКА ведёт в счёте — 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Морозов — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 года. Результативную передачу Морозову отдал ещё один участник МЧМ-2020 в составе сборной России — Кирилл Марченко. Напомним, после МЧМ-2020 тройка из сборной Марченко — Морозов — Подколзин продолжила выступление и в клубе.

В составе «армейцев» Морозов проводит свой пятый матч, гол стал его первым результативным действием за питерский клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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