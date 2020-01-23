Серебряный призёр МЧМ-2020 Морозов забросил дебютную шайбу в КХЛ

Нападающий петербургского СКА Иван Морозов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с казахстанским «Барысом». Гол стал для 19-летнего форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге.



В матче продолжается первый период, СКА ведёт в счёте — 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Морозов — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 года. Результативную передачу Морозову отдал ещё один участник МЧМ-2020 в составе сборной России — Кирилл Марченко. Напомним, после МЧМ-2020 тройка из сборной Марченко — Морозов — Подколзин продолжила выступление и в клубе.



В составе «армейцев» Морозов проводит свой пятый матч, гол стал его первым результативным действием за питерский клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.