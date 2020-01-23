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«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 Б.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Николая Цулыгина открыли счёт, отличился нападающий Теэму Хартикайнен. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, по голу забили форвард Станислав Галиев и защитник Альберт Яруллин. На 38-й минуте счёт сравнял уже «Салават» усилиями защитника Павла Коледова. Третий период прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где команды также не сумели забить. В буллитной серии удачливее оказались хозяева, победный бросок реализовал Джастин Азеведу.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Ларсен, Умарк) – 20:51' (5x4)   1:1 Галиев (Зарипов, Яруллин) – 27:19' (5x4)   2:1 Яруллин (Петров, Фрэттин) – 29:23' (5x5)   2:2 Коледов (Кручинин, Маннинен) – 37:25' (5x5)   3:2 Азеведу – 65:00' (ПБ)
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