«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 Б.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Николая Цулыгина открыли счёт, отличился нападающий Теэму Хартикайнен. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, по голу забили форвард Станислав Галиев и защитник Альберт Яруллин. На 38-й минуте счёт сравнял уже «Салават» усилиями защитника Павла Коледова. Третий период прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где команды также не сумели забить. В буллитной серии удачливее оказались хозяева, победный бросок реализовал Джастин Азеведу.