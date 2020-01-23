Цулыгин — о недовольстве Умарка в свой адрес: это не из-за буллитов

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (2:3 Б) в «Зелёном дерби».



««Ак Барс» с победой. Очень интересная и боевая игра, с обилием борьбы и моментов. Это был такой матч, какой и должен быть между хорошими соперниками. Команда выкладывалась полностью. К сожалению, опять не смогли выиграть по буллитам. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас здесь поддерживали, их было слышно, они нам очень сильно помогали. Готовимся к следующим матчам.



Умарк что-то недовольно высказывал мне из-за того, что я не поставил его на буллиты? Нет. Он не пробил буллит, потому что пробили другие. Сказываются ли на Умарке разговоры о его уходе? Давайте об игре разговаривать. Весь этот фон будет после того, как сезон закончится», — цитирует Цулыгина официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»