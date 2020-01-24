Крайдер — о знании русского языка: Бучневича понимать трудно. Он бубнит и быстро говорит

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер ответил на вопрос, общается ли он с российскими игроками команды на русском языке. Американский форвард, получивший образование в бостонском колледже, свободно разговаривает по-русски и по-испански.

«Да, я довольно часто пытаюсь болтать с ними по-русски. Только мне кажется, что говорю я лучше, чем понимаю. Видимо, мой слух не так уж хорош. Особенно трудно понимать Буча (Павла Бучневича. — Прим. „Чемпионата“), потому что он бубнит и говорит слишком быстро. Но нужно это в первую очередь мне. Не думаю, что им требуется моя помощь с английским. Они все и так довольно хорошо общаются.

Уверяю вас, английский Панарина намного лучше, чем он пытается сделать вид. И вообще рядом с ним приятно находиться, потому что он всегда в отличном настроении. Весёлый, позитивный парень, который многое даёт нам и на льду, и в раздевалке", — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.