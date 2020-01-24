Крайдер — о знании русского языка: Бучневича понимать трудно. Он бубнит и быстро говорит

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер ответил на вопрос, общается ли он с российскими игроками команды на русском языке. Американский форвард, получивший образование в бостонском колледже, свободно разговаривает по-русски и по-испански.
«Да, я довольно часто пытаюсь болтать с ними по-русски. Только мне кажется, что говорю я лучше, чем понимаю. Видимо, мой слух не так уж хорош. Особенно трудно понимать Буча (Павла Бучневича. — Прим. „Чемпионата“), потому что он бубнит и говорит слишком быстро. Но нужно это в первую очередь мне. Не думаю, что им требуется моя помощь с английским. Они все и так довольно хорошо общаются.
Уверяю вас, английский Панарина намного лучше, чем он пытается сделать вид. И вообще рядом с ним приятно находиться, потому что он всегда в отличном настроении. Весёлый, позитивный парень, который многое даёт нам и на льду, и в раздевалке", — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.
- 24 января 2020
-
10:50
-
10:35
-
10:13
-
09:59
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:20
-
08:00
-
03:46
-
01:18
-
01:00
-
00:35
-
00:15
-
00:05
-
00:00
- 23 января 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:07
-
22:04