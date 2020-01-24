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Кейн: теперешние партнёры Панарина просто пируют на его изобретательности

Кейн: теперешние партнёры Панарина просто пируют н
Кейн: теперешние партнёры Панарина просто пируют на его изобретательности
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился впечатлениями от игры бывшего партнёра по «ястребам» Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне.

«Всё время, которое я за ним наблюдаю, вижу, что всякий раз, получая шайбу, он создаёт вокруг себя чуточку больше пространства, чем его было в момент получения шайбы. Это очень впечатляющее качество. Чаще всего он находит способ сделать чистый пас на партнёра. Когда у кого-то это получается с таким постоянством, нет ничего странного, что и очков он будет набирать тонну. Если „Рейнджерс“ найдут способ пробраться в плей-офф, я совершенно не удивлюсь, если Артемий получит титул MVP. Потому что сезон у него получается просто феноменальный.

Наберёт ли он 100 очков? Ещё в «Чикаго» я видел, что он это сделает, хоть это были его первые два сезона в НХЛ. В дебютном сезоне по 100 очков никто не набирает, правда же? Но Артемий с каждым годом становился лучше и лучше. За нас он набрал, кажется, 77 и 74, но играть с ним было сплошным наслаждением. Посмотрите на его теперешних партнёров, которые просто пируют на его изобретательности! Какой прекрасный сезон проводит, например, Райан Строум», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.

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