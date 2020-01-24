Василевский — об ожиданиях от Кучерова и «Тампы»: сравнивать два сезона просто глупо

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал невызов на Матч звёзд НХЛ своего одноклубника Никиты Кучерова.

«И вся наша команда в прошлом сезоне повторила рекорд регулярных чемпионатов по выигрышам — 62 победы, и Куч побил рекорд по очкам. Но такое случается раз в 10, в 20 лет. Все, видимо, ожидали от нас 65 побед, а от Куча — 150 очков, не знаю уж. Но это просто глупо — сравнивать два разных сезона. Никита — лучший игрок нашей команды, и он, безусловно, заслужил право быть здесь.

В нашем дивизионе много хороших вратарей, конкуренция очень высокая. Месяц назад, на тот момент, когда объявлялись составы, другие голкиперы заслужили это право больше меня. Играли лучше, стабильнее. Последний месяц мы играем неплохо. И если бы составы называли сейчас, думаю, я должен был бы поехать.

10 побед лучше, чем 10 поражений. Так что, без сомнения, уверенности это придаёт. Главное, чтобы запал остался на самые важные игры. Поэтому то, что мы немного помучились в начале сезона, даже к лучшему. Просто в начале сезона все отскоки и рикошеты были не на нашей стороне. Но мы не опускали рук, очень много работали — и теперь нам за это воздаётся», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.