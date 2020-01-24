«Лада» предложила китайским клубам ВХЛ использовать свою арену в Тольятти

Пресс-служба «Лады» выступила с заявлением в связи с решением ВХЛ перенести матчи китайских клубов в Россию. Решение о переносе принято в связи с эпидемией нового коронавируса в Китае.
«Наш клуб выразил готовность предоставить свою арену в Тольятти для проведения матчей китайских клубов «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОЭРДЖИ», так как «Лада-Арена» обладает всей необходимой инфраструктурой, и в период с 10 февраля вплоть до старта плей-офф ВХЛ матчей других команд в Тольятти не запланировано», — цитирует пресс-службу ВХЛ Sport24.
Новый коронавирус 2019-nCoV был впервые выделен в 2019 году в Ухане во время вспышки пневмонии у одного из пациентов. В лабораторных тестах новый вирус обнаружен в общей сложности у 15 пациентов из 59 случаев пневмонии в Ухане.
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